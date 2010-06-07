«الرمح الذهبي» تحرر المخا بإسهام إماراتي فاعل

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عدن برس/علي الهدياني-

شهد ديوان العاصمة عدن صباح اليوم مهرجاناً حاشداً لتدشين حملة التضامن مع اللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع ورفاقه اللواء ناصر منصور هادي والعميد فيصل رجب و احمد عمر المرقشي المغيبين قسرياً في سجون مليشيات الحوثي والمخلوع بصنعاء.

وفي المهرجان الذي بدء بآيات من الذكر الحكيم القى راعي الحفل اللواء عيدروس الزبيدي محافظ العاصمة عدن كلمة طالب فيها المجتمعين الدولي والاقليمي ومنظمات حقوق الانسان الى الضغط على الميليشيات الاجرامية للإفراج على الاسير البطل اللواء محمود الصبيحي ورفاقه مؤكداً ان البطل الاسير محمود الصبيحي ورفاقه قضية كبرى في معادلة الكفاح ضد الانقلاب والعدوان الطائفي على الشرعية ، وعلى عدن وصنعاء , وكل مناطق الجنوب والشمال , وأنه لا سلام بدون إطلاق سراحهم وجميع الاسرى الجنوبيين.

كما طالب المحافظ الزبيدي بضرورة تفعيل دور المنظمات العربية والاقليمية والدولية لحقوق الانسان , وكذلك التي تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية , والمؤتمر الاسلامي, والامم المتحدة , من أجل ممارسة كافة الوسائل والضغوط التي تؤدي إلى إطلاق الاسرى الجنوبيين

ودعا المحافظ الزبيدي المجتمع الجنوبي الى ضرورة إحداث تضامن شعبي , ومجتمعي , واعلامي , شامل , ينتصر للأسرى ويفضح الانتهاكات الجارية بحقهم

من جانبه القى عبدالولي نجل الاسير القائد اللواء محمود الصبيحي كلمة اشاد فيها بكل الجهود التي ساهمت في انجاح الفعالية وفي مقدمتهم راعي الفعالية اللواء عيدروس الزبيدي ووسائل الاعلام والناشطين الحقوقيين.

وأكد نجل الصبيحي في كلمته فشل كل المساعي التي بذلتها اسر الاسرى في سبيل الوصول الى معلومات عن اوضاعهم في سجون المليشيات مستهجناً التخاذل الواضح والمشين للأمم المتحدة ولمبعوثها الاممي الذين لم يستطيعوا حماية قراراتهم والدفاع عنها ومتابعة تنفيذها رغم كل اللقاءات التي تمت مع قيادة الدولة والحكومة الشرعية والمبعوث الاممي حد قوله.

حضر الفعالية التضامنية كلاً من الدكتور ناصر الخبجي محافظ لحج محمد عسكر نائب وزير حقوق الانسان واللواء عبدالقادر العمودي نائب رئيس هيئة الاركان العامة لشؤون القوى البشرية واللواء شلال شائع مدير امن عدن وعدد من وكلاء العاصمة عدن.