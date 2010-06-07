وزير التربية: ألف وسبعمائة مدرسة دمرتها حرب الانقلابيين

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عدن برس / سبأ -

قال وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملمس إن 1700 مدرسة تم تدميرها خلال الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية على مختلف محافظات البلاد.

جاء ذلك خلال اللقاء التعريفي الذي عقد في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن بين قيادة وزارة التربية والتعليم وممثلي منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، لمناقشة الشراكة في تنفيذ خطط القطاعات التربوية في الوزارة للعام الحالي 2017م.

وأكد أن البنية التحتية وتوفير الكتاب المدرسي هي من ضمن أولويات الوزارة ضمن توجيهات تم رسمها خلال هذا العام، وأشار إلى أن الوزارة تسعى خلال الفترة القادمة إلى تطوير منهج القراءة، والاتجاه إلى المسارات الحديثة التي ستساهم في تطوير العملية التعليمية في البلاد.

من جانبه أوضح مدير مكتب اليونيسف بعدن سيف الدين نمر أن المنظمة ستعمل على مناقشة تنفيذ مشاريع خاصة بقطاعي التعليم والصحة، بما يساهم في تخفيف معاناة الأطفال والأمهات.

ولفت نمر إلى حرص المنظمة على التعاون مع الوزارة لتنفيذ المشاريع التطويرية الخاصة بالبنية التحتية والمناهج، إضافة إلى تأهيل الكوادر التربوية.

حضر اللقاء وكيلا الوزارة الدكتور فضل مطلي والدكتور صالح الصوفي والأمين العام المساعد لليونسكو الدكتورة حفيظة الشيخ، والمدير التنفيذي للمؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي الدكتور محمد باسليم.