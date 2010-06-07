الشفافية الدولية:اليمن بين ستة دول عربية الأكثر فساد بالعالم رغم ثورات الربيع

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عدن برس / خاص -

أتلفت المفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد، اليوم، حاوية محملة بالدجاج المجمد الفاسد في احد مقالب القمامة بمحافظة عدن.

وأشرف عدد من أعضاء المفوضية وهم كل من محمد شيخ با نافع وعبدالرحمن السعدي وانتصار محمد، على عملية اتلاف حاوية تحمل أكثر من 24 ألف كيلو جرام من الدجاج الفاسد، حيث تم اتلافها في مقلب قمامة "بئر النعامة" في مدينة الشعب بمديرية البريقة غرب عدن.

ويأتي ذلك في إطار مواصلة المفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد، جهودها الميدانية بالنزول والتفتيش والقيام بضبط المواد الفاسدة والمنتهية الصلاحية من أجل القضاء على الفساد في جهاز الدولة.