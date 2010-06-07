الشفافية الدولية:اليمن بين ستة دول عربية الأكثر فساد بالعالم رغم ثورات الربيع

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عدن برس / خاص -

أقرت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة في اجتماعها اليوم برئاسة محافظ المحافظة رئيس اللجنة احمد حامد لملس، استحداث دوريات متحركة داخل مدينة عتق مركز المحافظة وتعزيز النقاط الأمنية العاملة فيها بالتجهيزات والإحتياجات اللازمة.

كما ناقشت أمنية شبوة برئاسة لملس، عدداً من القضايا والموضوعات المتعلقة بالأوضاع والحالة الأمنية ومستجداتها في المحافظة وسبل تعزيز وتوطيد دعائم الأمن والاستقرار فيها واتخذت بصددها المعالجات والتدابير المناسبة.

وشددت اللجنة الأمنية خلال الاجتماع على تضافر وتنسيق جهود جميع الوحدات العسكرية والأمنية العاملة في المحافظة ورفع جاهزيتها ويقظتها وحالة الاستعداد لديها والتصدي بحزم وقوة لكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار المحافظة ومحاولة الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وإقلاق السكينة العامة للمواطنين.

ودعت أمنية شبوة المواطنين ومنظمات المجتمع المدني إلى التعاون الايجابي الفاعل مع الجهود الأمنية المبذولة حاليا من أجل استتباب الأمن والاستقرار في ربوع المحافظة ومحاربة الجريمة بكافة أشكالها ؛ مؤكدة ان التعاون والتنسيق الرسمي والشعبي في هذا الجانب سيكون له بالغ الأثر في تحقيق الأمن والاستقرار الذي ينشده الجميع والذي به يستمر دوران عجلة التنمية الشاملة الملبية للآمال والطموحات المنشودة.