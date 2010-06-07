RED PURPLE BLACK
اخر تحديث الخميس, كانون2 26th 2017 - 02:28
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomVision.Com

  • الاكثر قراءة

  • قضايا فساد

  • تقارير

الشفافية الدولية:اليمن بين ستة دول عربية الأكثر فساد بالعالم رغم ثورات الربيع

عدن برس/عدن- أكدت منظمة الشفافية الدولية إن أغلب الدول العربية تراجعت في مجال مكافحة الفساد في 2016 رغم مرور ست سنوات على اندلاع ثورات الربيع العربي التي كانت بداية

قوات الشرعية تسيطر على معسكر الدفاع الجوي وتتقدم بشرق المخا

عدن برس / سبأ - اقتحم الجيش الوطني مسنودا بطيران التحالف العربي اليوم، معسكر الدفاع الجوي وسيطر عليه

تعزيزات حديثة لتأمين محافظة شبوة

عدن برس / خاص - أقرت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة في اجتماعها اليوم برئاسة محافظ المحافظة رئيس اللجنة احمد حامد لملس،

مفوضية جنوبية تتلف أربعة وعشرين ألف كيلو من الدجاج الفاسد بعدن

عدن برس / خاص - أتلفت المفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد، اليوم، حاوية محملة بالدجاج المجمد الفاسد في احد مقالب القمامة بمحافظة عدن.

الحكومة تحتفل بانتصارات المخا والحوار الوطني وتناقش قضايا البلاد

عدن برس / خاص - أشادت الحكومة الشرعية بالانتصارات العسكرية التي حققها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بإسناد من قوات التحالف العربي

الرئيس هادي يشيد بالإمارات

عدن برس / سبأ - أشاد رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، لدى استقباله اليوم بعدن المبعوث الإماراتي الخاص إلى اليمن العميد علي الأحبابي

وزير التربية: ألف وسبعمائة مدرسة دمرتها حرب الانقلابيين

عدن برس / سبأ - قال وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملمس إن 1700 مدرسة تم تدميرها خلال الحرب

ألاخبار

تعزيزات حديثة لتأمين محافظة شبوة

  • طباعة
التفاصيل
عدن برس الأربعاء, 25 كانون2/يناير 2017

عدن برس / خاص -
أقرت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة في اجتماعها اليوم برئاسة محافظ المحافظة رئيس اللجنة احمد حامد لملس، استحداث دوريات متحركة داخل مدينة عتق مركز المحافظة وتعزيز النقاط الأمنية العاملة فيها بالتجهيزات والإحتياجات اللازمة.

كما ناقشت أمنية شبوة برئاسة لملس، عدداً من القضايا والموضوعات المتعلقة بالأوضاع والحالة الأمنية ومستجداتها في المحافظة وسبل تعزيز وتوطيد دعائم الأمن والاستقرار فيها واتخذت بصددها المعالجات والتدابير المناسبة.

وشددت اللجنة الأمنية خلال الاجتماع على تضافر وتنسيق جهود جميع الوحدات العسكرية والأمنية العاملة في المحافظة ورفع جاهزيتها ويقظتها وحالة الاستعداد لديها والتصدي بحزم وقوة لكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار المحافظة ومحاولة الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وإقلاق السكينة العامة للمواطنين.

ودعت أمنية شبوة المواطنين ومنظمات المجتمع المدني إلى التعاون الايجابي الفاعل مع الجهود الأمنية المبذولة حاليا من أجل استتباب الأمن والاستقرار في ربوع المحافظة ومحاربة الجريمة بكافة أشكالها ؛ مؤكدة ان التعاون والتنسيق الرسمي والشعبي في هذا الجانب سيكون له بالغ الأثر في تحقيق الأمن والاستقرار الذي ينشده الجميع والذي به يستمر دوران عجلة التنمية الشاملة الملبية للآمال والطموحات المنشودة.

شارك هذا المقال

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

.

قضية وتعليق- بقلم : رئيس التحرير
شطارة يطالب حميد الاحمر وعبر قناة " سهيل " اما الاعتراف والاعتذار او نفي مسؤوليته عن الفوضى في الجنوب

play-symbo2l

كتابات حرة

زيارة لمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة-بقلم د.رياض العكبر*

اصطحبني مشكورا د. احمد الشوكي مدير متحف الفن الاسلامي

تحرير المخا..سقوط المستوطنة العفاشية-بقلم ذويزن مخشف

أكثر بني آدم موجوع وملتهب من ضربة تحرير مدينة المخا الاستراتيجية

وضع ميناء عدن لا يبعد عن وضع المصفاة -بقلم لطفي شطارة

سألت الاخ محمد علوي أمزربة الرئيس التنفيذي لميناء عدن الذي

النظام الرأسمالي من العالمية الى الشعوبية الانعزالية .. بقلم / دكتور ياسين سعيد نعمان


عندما كانت الدول النامية في الستينات والسبعينات من القرن الماضي تعمل على تطوير اقتصادها،

التصالح والتسامح كعملية موضوعية .. بقلم / دكتور ياسين سعيد نعمان

التصالح والتسامح مسألة لا تقررها الرغبات التي تتجسد كحاجة لحظية لدى هذا الفريق او ذاك من الناس وإنما هي حاجة

الاصلاح والحالة العدائية للثورة الجنوبية {الحراك} .. بقلم / أحمد بلفقيه

عندما بدأ الحراك تأسيس ثورته في 30 أكتوبر 2008 م في إطار منظم بالعسكرية بيافع حين شكل المجلس الوطني

لماذا يحظى الزبيدي بقبول جماهيري -بقلم أحمد حرمل

سجل اللواء عيدروس الزبيدي محافظ عدن حضورا" بارزا" في

القراء الكرام لمراسلة الموقع بالمقالات والاراء والاخبار الرجاء إرسالها على بريدي الناشر أدناه

 

lutfi_shatara@yahoo.co.uk
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomVision.Com

  • إتجاهات

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomVision.Com

  • نافذة على الخليج

مسدوس للمستقلة : لا حل لقضية الجنوب الا بإستفتاء شعبه صنعاء – لندن " عدن برس "  16 – 10 – 2010 - كيف تقرأون المشهد السياسي في ظل الازمات المتعدده التي... Read more
السعدي: النظام في اليمن يبحث عن حلول لبقائه في الحكم صنعاء – لندن " عدن برس " : 13 – 11 – 2010 أكد الدكتور محمد السعدي الأمين المساعد للتجمع اليمني... Read more
الرئيس علي ناصر محمد : لن نتخلى عن الحراك ولا وصاية على قادته في الميدان واشنطن – لندن " عدن برس " : 28 – 11 – 2010 هو (أبو جمال) الرئيس علي ناصر محمد .. لا يسلَّم سلاحه... Read more
المفكر عبدالباري طاهر : اليمن بحاجة الى ثورة إحتجاجية لإسقاط النظام صنعاء – لندن " عدن برس " : 16 – 5 – 2010 قال الأستاذ عبدالباري طاهر المفكر اليمني المعروف بان... Read more
سالم صالح : ما يجري في الجنوب هو رد فعل لنتائج حرب94 التي أحرفت مسار الوحدة الخليج – لندن " عدن برس " عادت الأزمة السياسية في البلاد إلى نقطة الصفر بعد توقف الحوار بين حزب... Read more
طارق الفضلي: لو تقاتلنا كشمال وجنوب لن يبقى أخضر أو يابس جنوب اليمن: عرفات مدابش – الشرق الاوسط – لندن " عدن برس " - عندما انضم طارق الفضلي، عضو الأمانة... Read more
باسندوة رئيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني : الجنوبيون لن يقبلوا بالصيغة الاندماجية صنعاء – لندن " عدن برس " - حاوره: حسين اللسواس كشف عن اللقاءات التي عقدها مع قيادات معارضة... Read more
شعفل عمر : الحزب اعطى البيض كل شيئ بينما هو اساء للحزب اكثر مما افاده القاهرة – لندن " عدن برس " - قال شعفل عمر وهو القيادي الجنوبي البارز والذي عاصر العديد من المراحل... Read more
د. الفقيه : علي عبد الله صالح هو الخطر الأكبر على اليمن والنظام انتهت صلاحيته المانيا – صنعاء – لندن " عدن برس " – دخلت المواجهات في اليمن مرحلة حرجة مع اتساع نطاقها وسقوط... Read more
صالح شائف : العلاقة بين الشمال والجنوب سوف تتم مناقشتها بعد سقوط النظام اليمني القاهرة " لندن " عدن برس " خاص - شهدت اليمن مؤخرا انتفاضة واسعة للشعب اليمني في شمال اليمن وجنوبه... Read more
باذيب: الثورة حققت انجازات كبيرة زالنظام نهايته الحتمية الرحيل عدن - لندن " عدن برس " - د.واعد باذيب (استاذ جامعي وناشط في الثورة الشبابية الشعبية/ عدن) 1/ إلى... Read more
خالد الوزير : دبي تحايلت وماطلت في تنفيذ إتفاقيتها في عدن وميناء ميدي يتبع وزارة الثروة السمكية لندن " عدن برس " - عدم الاستفادة من الاخطاء والعيوب الجسيمة التي رافقت المرحلة السابقة سوف ينعكس... Read more

free counters