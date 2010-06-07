تعز..اجتماع أمني عسكري يقر تسليم المواقع لقيادة المحور وإلغاء مسميات المقاومة

ألاخبار

عدن برس / خاص -

أكد اللواء عيدروس قاسم الزبيدي محافظ العاصمة عدن أن قيادة السلطة المحلية بالعاصمة عدن ستكون إلى جانب أي مشروع أو مبادرات لتأهيل وبناء قدرات الشباب والمنظمات المحلية بعيدا عن أي اجندات سياسية أو توجهات مناطقية لما يخدم الوطن ككل.

وقال المحافظ الزبيدي في كلمته التي ألقاها في حفل إشهار مؤسسة خليج عدن للتنمية البشرية والخدمات الاجتماعية الذي أقيم صباح اليوم بقاعة ديوان العاصمة عدن إن مسؤولية احترام حقوق الانسان والدفع بالوعي المجتمعي حيال هذه المسألة وتعميق الايمان لدى الحكومات والدول بالمفاهيم الحقوقية هي مسؤولية الجميع فكما هو دور الأنظمة الرسمية فهو يمتد إلى المنظمات والمؤسسات الحقوقية والمدنية والتعليمية من اجل ترسيخها ومكافحة كل أنواع الانتهاكات وأساليب التعدي على الإنسان من خلال تشريعات تحد من حالات التعدي والاستهتار وتعلي من شأن كرامة الانسان بغض النظر عن جنسه أو لونه او عرقه أو ديانته.

وأوضح أن السلطة المحلية بالعاصمة عدن عملت على الالتزام الكامل بالعهود والمواثيق التي تحفظ الحقوق المدنية وسعت جاهدة إلى جعلها من أولويات توجهاتها سعيا لتحقيق القدر الأكبر من الالتزام وحرصا على تجريم مختلف الانتهاكات خاصة تلك التي اقترفتها المليشيات الانقلابية الغازية ضد السكان المدنيين وخاصة الاطفال والنساء وقامت بمنع وصول المساعدات الانسانية واستخدام المنشآت المدنية كثكنات عسكرية وغيرها من الانتهاكات وخاصة الانتهاكات الستة التي تطال الاطفال بما في ذلك تجنيدهم واستخدامهم وجرائم الاختطاف والتعديات الجنسية واغتيال براءتهم.

كما بيّن المحافظ الزُبيدي، في الفعالية التي شهدت قراءة الفاتحة على ارواح الشهداء من الذين ضحوا بدمائهم في سبيل العزة والكرامة، أن مهمة توثيق ورصد الانتهاكات مسؤولية يجب القيام بها لملاحقة المجرمين وتحقيق العدالة وجبر ضرر الضحايا، مشيرا إلى أن هناك توجيهات صريحة من فخامة رئيس الجمهورية بضرورة تحقيق أعلى مستوى لانضباط الجهات والاجهزة الحكومية بحقوق الانسان وخاصة في ظروف الحرب التي فرضت على ابناء الشعب من المليشيات الايرانية ان الجرائم والمجازر التي ترتكبها تلك المليشيات تستحق منا الوقوف ضدها.. داعياً المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان وكافة المنظمات الاممية إلى التصدي لهذه الجرائم التي تستهدف المدنيين في مختلف المدن.

وختم اللواء الزُبيدي كلمته بتقديم الشكر للجهود الانسانية التي تقدمها دول التحالف العربي وخاصة في المجال الاغاثي والدعم والمساندة التي يتم تقديمها للمنظمات المدنية في عدن والهادف إلى تعزيز عمل المجتمع المدني والنشاط الحقوقي، وكذا كل من أوصل صوت الحق وعمل على إنهاء الظلم في العاصمة عدن وجميع المحافظات الجنوبية المحررة وساهم مع كل الخيرين بفضح الانتهاكات المستمرة للمليشيات التابعة للعصابات الحوثي عفاشية، وخص بالذكر العاملين بمجال حقوق الانسان والمبادرات المجتمعية التي بذلتها في مجال الاغاثة الشعبية وساهمت برفد جبهات القتال بالاحتياجات الاساسية كالطعام والماء.

كما شهد حفل الاشهار كلمة لرئيس مؤسسة خليج عدن د. محمود شائف، قدم فيها لمحة سريعة عن عمل المؤسسة والأهداف الخاصة التي أنشأت المؤسسة من أجلها، موضحاً بأنها مؤسسة اجتماعية غير ربحية، تمارس عملها على أساس خيري وتنشط في المجالات الانسانية والتنموية والتعليمية والثقافية ويديرها مجموعة الخبرات والكفاءات وأهل الخير المشهود لهم في مجال العمل المجتمعي والإنساني، مقدماً شكر قيادة المؤسسة للمحافظ عيدروس الزُبيدي، على دعمه اللامحدود للمؤسسة منذ فكرة انشائها حتى إشهارها.

كما تم في الفعالية أيضا عرض "ريبورتاج مرئي" أعده عصام الشاعري رئيس منظمة "صح" لحقوق الانسان لخص بعضاً من المجازر والانتهاكات والفظائع التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح بحق المدنيين في العاصمة عدن.