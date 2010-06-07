تعز..اجتماع أمني عسكري يقر تسليم المواقع لقيادة المحور وإلغاء مسميات المقاومة

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عدن برس/خاص-

أقر اجتماع القيادات الأمنية والعسكرية والسلطة المحلية في تعز وسط اليمن اليوم الخميس تسليم قلعة القاهرة ومبنى الأمن السياسي لعمليات محور تعز وإلغاء مسميات فصائل المقاومة.

وناقش الاجتماع الذي عقد اليوم برئاسة قائد محور تعز اللواء خالد فاضل وضم أعضاء اللجنة الأمنية عدداً من القضايا المرتبطة بالجانب الأمني وفي مدمتها إلغاء مسميات فصائل المفاومة والمجاميع المسلحة واعتماد التسمية لها وفق الألوية العسكرية المنظمة إليها

تنفيذ للقرارات التي خرج بها الاجتماع السابق.

وشهدت مدينة تعز يوم الثلاثاء مواجهات مسلحة بين فصيل المقاومة السلفية كتائب ابو العباس وعصابة مسلحة تابعة للمدعو غزوان المخلافي تطورت الى اقتحام مقار أمنية والإستيلاء عليها وإحراق وتفجير مقر الأمن السياسي (المخابرات) من قبل مسلحين مجهولين.

وبح الإجتماع ترتيب الأوضاع الأمنية والعسكرية بما ينهي حالة التوتر التي تشهدها المدينة وإنهاء النزاعات التي تكررت خلال الفترة الماضية جراء تعدد الفصائل المسلحة التي تمانع عملية إدماجها ضمن الوحدات العسكرية الرسمية.

كما أقر الاجتماع تسليم نقطة الهنجر الواقعة على المدخل الغربي للمدينة للواء 17 مشاة ‏والحملة الأمنية وتخويل السلطة ‏المحلية في المحافظة بترتيب الإيرادات وصرفها لصالح الحملة الأمنية التي تنفذها إدارة الشرطة في المحافظة.

حضر الإجتماع وكيلا المحافظة رشاد الأكحلي و‏محمد عبدالعزيز الصنوي، وكذلك العقيد عبده البحيري رئيس شعبة ‏الاستخبارات العسكرية ومدير أمن تعز العميد محمود ‏المغبشي والعقيد عدنان رزيق رئيس عمليات المحور ‏والعميد الركن عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع، ‏والعميد الركن طاهر العزاني قائد اللواء 170 دفاع ‏جوي، والعقيد عبده حمود رئيس عمليات اللواء 17 ‏مشاه.