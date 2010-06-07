السفير رياض ياسين يصحح صورة أوضاع اليمن للإعلام الفرنسي

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عدن برس / خاص -

عقد السفير اليمني في العاصمة الفرنسية باريس الدكتور رياض ياسين، صباح اليوم الخميس، لقاءاً مع اتحاد الصحافيين المستعربين في فرنسا، عقب تنسيق دام لأكثر من شهر.

وجاء ذلك اللقاء إدراكاً من السفارة اليمنية في فرنسا بوجود فجوة إعلامية بين سفارة اليمن ووسائل الإعلام الفرنسية، وظهور المقالات التي تتحدث عن الأوضاع في اليمن دون دراية كافية من طرف الصحفيين، وبالتالي نقل صورة مغلوطة وتفسير انتقائي لما يحصل.

وناقش السفير الدكتور رياض ياسين، مع عدد 14 صحفياً يمثلون قنوات تلفزة ووسائل إعلام فرنسية وأوروبية، خلال اللقاء محاور متعددة شملت السياق العام الذي تشكل فيه الانقلاب على إرادة اليمنيين ومخرجات الحوار الوطني والوضع الإنساني ودور الميليشيات في تفاقم المعاناة الإنسانية وحصارها للمدن وتدميرها للاقتصاد اليمني، ودور التحالف العربي في الدفاع عن اليمنيين واستعادة الحكومة الشرعية لزمام الأمور وجهودها من أجل إحلال السلام.

واعتبر رياض ياسين، اللقاء مع الصحفيين خطوة هامة في فتح حوار مع وسائل الإعلام الفرنسية من أجل إيضاح الصورة، وتخفيف الضغط على الحكومة الشرعية والتحالف العربي، كما توقع أن تبدأ المقالات تنشر في وسائل الإعلام الفرنسية وسينعكس منحنى تناول الشأن اليمني لصالح الحكومة الشرعية.