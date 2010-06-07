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سلطات مطار عدن توقف مدير المصافي وتمنعه من السفر

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عدن برس الخميس, 26 كانون2/يناير 2017
عدن برس/خاص-
قال شهود ومصدر أمني لعدن برس ان سلطات مطار عدن الدولي منعت اليوم الخميس مدير شركة مصافي عدن العريقة محمد البكري من السفر الى خارج اليمن.
 
وأضافت المصادر أن موظفي الأمن في مكتب الهجرة والجوازات بمطار عدن اوقفوا البكري خلال استكماله إجراءات المغادرة للسفر عصر اليوم على متن طيران الخطوط الجوية اليمنية المتجهة الى العاصمة الأردنية عمان.
 
وذكروا قائلين:"قام الأمن بإصطحاب البكري الى إحدى المكاتب الداخلية للقاء مسؤولي المطار لتأكيد صدور تعليمات عليا ومشددة بمنعه من السفر الى خارج العاصمة المؤقتة عدن".
 
وقال المصدر الأمني بشكل منفصل لعدن برس أن مسؤولو المطار أبلغوا البكري بأن تعليمات بعدم السماح له بالسفر جاءت من رئيس الوزراء د. احمد عبيد بن دغر بحجة طلبه الحضور الى اجتماع موسع يعقده رئيس الحكومة يوم الاحد القادم لبحث عدة قضايا منها ازمتي مرتبات عمال المصافي وأزمة الوقود المرتبطة بإضراب عمال المصفاة منذ مطلع الأسبوع الجاري.
 
وكان البكري وصل الى عدن عائدا من الأردن قبل نحو أسبوعين حيث يقيم فيها منذ أكثر من عام بعد استدعاء رئيس الجمهورية له لإدارة اعمال المصفاة من داخل عدن.
 
وتعاني شركتا المصافي والنفط في عدن من تدهور كبير في إدارة اعمالهما اثر صراع قوي مع تاجر النفط الكبير الشيخ احمد العيسي من جهة أخرى تسبب في تعطل مصالح الشركتين المملوكتين للدولة.
 
ونتج عن الصراع تأخر استلام موظفي المصافي لمرتباتهم لخمسة شهور الماضية وإنعدام المشتقات النفط التي يعمل العيسي على توفيرها كتاجر وحيدا يبيع هذه السلعة للدولة في العاصمة المؤقتة لليمن (عدن).
 
وتوجد اتفاقيات بين الشركتين والعيسي لكن الأخير في أحيان كثيرة يتخلى عن الالتزام بشروطها ويماطل في تسليم شحنات الوقود وهو الأمر الذي يؤثر على المصالح المالية ومصالح الموظفين لدى الشركتين وكذا مصالح عامة الناس والشارع العام في عدن والمحافظات المجاورة.
 
 

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