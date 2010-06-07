نقطة أمنية تضبط أدوات خاصة لتزوير العملة الجديدة-(صورة)

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عدن برس / متابعات -

قال مبعوث السلام الدولي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد أن وقف الاعمال القتالية هو الحل الوحيد لتحقيق حل سياسي شامل، فيما أكد مندوب اليمن أن الانقلابيين قد جندوا أكثر من 10 آلاف طفل بعد خطفهم.

وانتقد ولد الشيخ في احاطة امام مجلس الأمن في نيويورك قيام الحوثيين بتشكيل حكومة موازية في اليمن وعدم تقديمهم ورقة تتعلق بالشق الأمني من مبادرته كما اعتبر ان ادارة الرئيس هادي انتقدت مبادرته رغم انها خطة مبدئية قابلة للنقاش.

ودعا ولد الشيخ كافة اطراف الازمة اليمنية الى التحلي بالحكمة والمسؤولية الوطنية في التعامل مع الأزمة، ودعا كذلك الى ضمان فتح مطار صنعاء وتأمين الملاحة الجوية فيه وكذلك ضمان صرف رواتب الموظفين في كافة المحافظات، مشددا على أنه لا مجال لحل الأزمة في اليمن بالخيار العسكري.

بالمقابل، قال مندوب اليمن في الأمم المتحدة خالد اليماني في كلمته الشعب اليمني يتطلع إلى نهاية الانقلاب وعودة الاستقرار في اليمن.

وأكد اليماني الحل في اليمن مرتبط بالقبول بنتائج الحوار الوطني، مشيرا إلى أن الانقلابيين قاموا بتجنيد أكثر من 10 آلاف طفل بعد خطفهم.

وأشار إلى أنه لا يمكن للحكومة الشرعية وفي ظل المعطيات الحالية السماح بإعادة فتح مطار صنعاء، مؤكدا أن الانقلابيين يمارسون سياسية العقاب على الجماعي على الشعب اليمني في مناطق سيطرتهم.

سكاي نيوز عربية