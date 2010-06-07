نقطة أمنية تضبط أدوات خاصة لتزوير العملة الجديدة-(صورة)

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عدن برس/خاص-

تمكنت قوات الأمن المرابطة عند المدخل الشمالي لمدينة عدن حيث الميناء الرئيس لليمن من العثور على أدوات تستعمل في تزوير العملات النقدية قبيل دخولها الى العاصمة المؤقتة.

وضبطت الأدوات مخبأة في ظروف داخل سيارة أجرة قادمة من صنعاء الى عدن.

وقال قائد نقطة الرباط الضابط ناجي اليهري في تصريح ارسله المركز الإعلامي لأمن محافظة لحج الى عدن برس انه تم القبض على سيارة بيجوت أجره (فاصل واحد) مساء يوم الخميس قادمة من صنعاء الى عدن وبعد ايقافها وتفتيشها وجدنا رسائل ومطبوعات داخل ظروف تحمل خيوط واشرطة تستخدم لتزوير العملات النقدية فئة 1000 ريال.

واضاف قائلا :"بعد إيقاف سائق البيجوت والتحقيق معه توصلنا الى الجهة التي كانت مرسلة اليها الظروف في العاصمة عدن ومعرفة أماكن تواجدها وكذلك المكتب الذي يعملون فيه لتزوير العملات النقدية وجميعهم من أبناء المحافظات الشمالية".

وأكد أنه تم رفع بلاغ للأجهزة الأمنية في العاصمة عدن للقبض على المتورطين بهذه الشبكة لأتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه هذه الشبكات ومن يقف وراءها.

وقبل أسابيع قليلة وصلت سيولة نقدية تقدر بحوالي 200 مليون ريال اوراق نقدية ألف ريال جديدة كانت الحكومة تسلمتها من روسيا بعد طباعتها في الاشهر الماضية..

وبدأ الناس في عدن بالفعل خلال الايام الماضية تداول الورقة النقدية الجديدة فئة 1000 ريال التي تحمل توقيع المحافظ الجديد للبنك المركزي اليمني في عدن منصر القعيطي.