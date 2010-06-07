متحدث اللجان لعدن برس:عشرين قتيل للقاعدة خلال صد اهالي لودر هجومهم

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عدن برس - وصل سليمان الزامكي قائد مقاومة خور مكسر بعدن صباح يوم الجمعة الى مطار عدن قادما من جمهورية مصر العربية عقب رحلة علاج استمرت اسبوع.
وكان في استقبال الزامكي العشرات من ابناء خور مكسر ونشطاء من الحراك الجنوبي وقيادات من المقاومة الجنوبية.
واصيب الزامكي خلال مواجهات مسلحة في الحرب الأخيرة بعدن .
عندما كانت الدول النامية في الستينات والسبعينات من القرن الماضي تعمل على تطوير اقتصادها،
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