متحدث اللجان لعدن برس:عشرين قتيل للقاعدة خلال صد اهالي لودر هجومهم

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عدن برس / خاص -

قُتل وجُرح عشرين سجيناً في السجن المركزي في صنعاء، اليوم الجمعة، برصاص ميليشيا الانقلابيين

التابعين لجماعة الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح، بسبب ممارسات الانقلابيين.



وقالت مصادر في صنعاء إن حوالي خمسة سجناء قُتلوا وأُصيب ما لا يقل عن 15 آخرين، برصاص الميليشيات الانقلابية التي تعاملت مع انتفاضة السجناء بعدما أقدم أحد عناصر الانقلابيين بتوجيه صفعة لأحد السجناء والتعامل معه بطريقة غير أخلاقية.



وأضافت أن ممارسات الانقلابيين أدت إلى اندلاع احتجاجات واسعة بين أوساط السجناء، ليقوم الانقلابيين باستخدام القوة المفرطة والأسلحة النارية للسيطرة على الوضع.