متحدث اللجان لعدن برس:عشرين قتيل للقاعدة خلال صد اهالي لودر هجومهم

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عدن برس / خاص -

شن مسلحون مدعومون من ميليشيا جماعة الحوثي والمخلوع صالح، اليوم الجمعة، هجوماً مسلحاً على رجل الأعمال المعروف علي عبدالله قاطن، في أحد شوارع صنعاء، ما أدى إلى مقتل أحد أولاده كان برفقته.



وقال مصدر محلي في صنعاء لـ"عدن برس"، تعرض رجل الأعمال "قاطن"، أثناء مروره بسيارته في شارع الحثيلي وسط صنعاء، لهجوم مسلح من قِبل عصابة سطو مدعومة من ميليشيا الحوثي وصالح، في محاولة منهم لسرقة السيارة، وأطلق المسلحون النار صوب السيارة بعدما رفض الانصياع لأوامرهم والتوقف لهم، وأسفر إطلاق النار عن مقتل ولده الذي كان يرافقه ويُدعى علوي.



ويأتي الهجوم المسلح الذي تعرض له الحاج "قاطن"، الذي يعد أحد كبار تجار صنعاء المشهورين وأحد مؤسسي الغرفة التجارية الصناعية في أمانة العاصمة، في وقت تعيش فيه صنعاء انفلاتاً أمنياً غير مسبوق منذ سيطرة الميليشيا الانقلابية على صنعاء، أواخر شهر سبتمبر 2014م.



وكانت صنعاء شهدت في وقت سابق من الأشهر الفائتة، عمليات نهب وسطو بقوة السلاح من قِبل عناصر مسلحة بعضها مدعومة من ميليشيا الحوثي وصالح، دون حسيب ولا رقيب طالت مواطنين وتجار وممتلكاتهم بطريقة فوضوية تعكس أساليب تعامل الميليشيات المسلحة التي تفرض سياسة الأمر الواقع في صنعاء.