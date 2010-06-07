متحدث اللجان لعدن برس:عشرين قتيل للقاعدة خلال صد اهالي لودر هجومهم

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عدن برس / خاص -

ألقت الوحدة الخاصة بمكافحة الإرهاب التابعة لإدارة أمن عدن القبض على أحد أخطر عناصر تنظيم "داعش"

الإرهابي بعدن, المكنى ب"أبي دجانة"، وذلك في عملية دهم نوعية نفذتها وحدة مكافحة الإرهاب بحي الممدارة شمال عدن.

ويندرج اعتقال المدعو "أبو دجانة"، في إطار النجاحات الكبيرة التي حققتها قوات الشرطة في عدن حيث الميناء الرئيس لليمن بدعم من قوات التحالف العربي على صعيد مكافحة الإرهاب وهو ما انعكس بشكل إيجابي على الأوضاع الأمنية في عدن التي تشهد استقراراً أمنياً نسبياً ملحوظاً.

وذكر بلاغ صحفي نُشر بالصفحة الرسمية لفريق مكافحة الإرهاب - أمن العاصمة عدن على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن "أبو دجانة"، اعترف أثناء سير التحقيقات بمسؤوليته وآخرين عن تنفيذ كثير من عمليات الاغتيالات التي طالت كوادر أمنية وعسكرية وقيادات من المقاومة الجنوبية في عدن.



وبحسب البلاغ، كان "أبو دجانة" حتى وقت قريب منتمياً لتنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب، ثم ترك القاعدة مؤخراً وبايع تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".



ويُعدُّ "أبو دجانة"، واحداً من أخطر العناصر الإرهابية في عدن، وعُرف عنه بين عناصر التنظيم الغلو والتشدد حيث بلغ به الحال إلى تكفيره لوالده.