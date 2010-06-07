متحدث اللجان لعدن برس:عشرين قتيل للقاعدة خلال صد اهالي لودر هجومهم

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عدن برس / خاص -

التقى محافظ العاصمة اللواء عيدروس الزُبيدي عصر اليوم بمنزله بمستشاري رئيس الجمهورية ياسين مكاوي وصالح عبيد احمد وعبدالعزيز المفلحي وبحضور مدير امن العاصمة عدن شلال علي شائع وعدد من وكلاء المحافظة في لقاء ودي ناقش فيه الهموم والقضايا التي تهم السلطة والمواطن في المحافظات.



وقال المحافظ إنها فرصة سعيدة أن نلتقي اليوم الجمعة وهو يوم مبارك وننتهز هذا اللقاء لتبادل الهموم والأفكار والتي من شأنها أن تعزز الثقة بين السلطات في الرئاسة والحكومة والسلطة المحلية وأن من شأنها إيجاد معالجات لمعظم التحديات والمشاكل في العاصمة عدن والمناطق المحررة وقيام الجميع بدورهم وتحميل مسؤوليتهم في إطار التكامل بين السلطات بعيداً عن التجاوز والتداخل الحاصل والذي ينعكس سلباً على الجهود المبذولة من قبل السلطات المحلية وهي فرصة بوجود المستشارين أن نحملهم رسالتنا لفخامة الرئيس المشير عبدربه منصور هادي صاحب القرار لايصال همومنا وتوجيه الحكومة لتحمل مسؤوليتها ونزول الوزراء للعمل وفتح مكاتب الوزارات باعتبار عدن عاصمة ونحن بدورنا سنعمل على حمايتهم وتوفير مناخات عملهم.



وفي اللقاء تحدث المستشار ياسين مكاوي عن الرؤى والتوجيهات من قبل الرئاسة في تطبيع الأوضاع وإدارة المناطق المحررة وعلى تكامل الجهود بين السلطات، وأكد على نقل الهموم والآراء التي تطرح من قبل قيادة السلطة في العاصمة عدن الى رئيس الجمهورية، كما أكد على أنهم فريق واحد والرئيس يقوم بدور كبير وفي تأهيل وبناء مؤسسات الدولة في العاصمة عدن ويدعم الجهود التي تقوم بها السلطة المحلية في العاصمة عدن بشكل خاص وكذلك الدعم المقدم من قبل قيادة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية.



ومن جانبهم تحدث وكلاء محافظة عدن عن الهموم والمشاكل في العاصمة عدن في مختلف الجوانب وما ينبغي على الرئاسة والحكومة من مهام يجب القيام بها في هذه المرحلة لمعالجة المشاكل والمعاناة التي تعيشها عدن بسبب تردي الخدمات والأزمة في المشتقات النفطية وانعدامها والتي ضاعفت المعاناة على أهالي وأبناء العاصمة عدن.



كما تحدثوا عن تداخل الصلاحيات وعدم التنسيق بين السلطات وأثرها على المجتمع، مؤكدين على أهمية التنسيق مع السلطة المحلية بالعاصمة عدن وذلك لتحقيق نتائج ايجابية تنعكس في صالح المجتمع.



وطالب الوكلاء والحضور نقل رسالتهم للرئيس هادي ليكون محافظ عدن عضو مجلس الوزراء باعتبار عدن عاصمة الدولة وهو مطلب شرعي.



وبدوره قال المستشار المفلحي: أقدم الشكر لمحافظ عدن على هذه الدعوة لهذا اللقاء وأشيد بالشباب وبدورهم في البناء ولنكون عمليين يجب البداية بشكل صحيح من خلال مداخلات صحيحة للتنمية ابتداءً من تأهيل الكادر الذي تعرض للتجهيل طيلة سنين وإصلاح التشريعات التي وضعت لخدمة المتنفذين ووقفت عائقاً أمام الاستثمار والمستثمرين وهمشت دور السلطات المحلية وجعلتها مركزية.



وأضاف المفلحي: لنجتهد جميعاً لتنفيذ خطة استراتيجية لـ30 عام ووضع رؤية مستقبلية لواقعنا اليوم. أما مشكلة الكهرباء فهي مرتبطة بالتنمية وهناك من لا يريد قيام تنمية في اليمن وأن هناك فساد وعبث في هذا المجال ولكن الرئيس ونحن إلى جانبه سنعمل على وقف هذا الفساد.



كما أكد المفلحي أيضاً على وجود جهاز أمني واحد وأثنى على جهود قيادة السلطة المحلية التي وصفها بالمقاتلين الذين أتوا وانتزعوا عدن من الوقوع في مستنقع الارهاب، وقال ان ما قاموا به هو عمل جبار فعلاً.



كما شكر المستشار صالح عبيد، الجميع على طرحهم المسؤول، وأكد أنهم سيعملون معاً رئاسةً وحكومة وسلطة محلية وسيتم نقل الهموم والمقترحات لفخامة رئيس الجمهورية.