متحدث اللجان لعدن برس:عشرين قتيل للقاعدة خلال صد اهالي لودر هجومهم

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عدن برس/خاص-

شنت مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية لدعم الشرعية في اليمن غارات كثيفة في وقت متأخر ليل الجمعة السبت استهدفت مواقع عسكرية ومراكز تدريب مليشيا الحوثي وصالح في العاصمة صنعاء قالت مصادر خاصة انها الأعنف منذ بدء الحرب قبل عامين.

وقال سكان ومصادر قبلية واسعافية لعدن برس في تصريحات مختلفة عبر الهاتف أن غارات طيران التحالف ليلة الجمعة لم تتوقف حتى الساعات فجر الاولى اليوم السبت مشيرين ان أقوى الضربات تلقتها المليشيات اثناء تدريباتهم الليلية في معسكر تدريبي سري في منطقة همدان القبلية شمال صنعاء.

وأكدت المصادر أن عشرات القتلى والمصابين سقطوا نتيجة الغارات التي وقعت في معسكر الاستقبال في منطقة وادي ظهر بمديرية همدان.

وصرح مصدر طبي لعدن برس في المستشفى العسكري في حي شعوب بصنعاء ان 100 قتيل على الاقل وصلوا الى المشفى منذ ساعات في حين عشرات الجرحى وزعوا على الاقسام وعشرات اخرين ثم توزيعهم على مستشفيات العاصمة.

ووقعت الضربات التي قال سكان ومصادر قبلية لعدن برس ان عددها 13 غارة اثناء تدريب ليلي حيث كان العشرات من المجندين الحوثيين الجدد يتلقوا تدريبات داخل المعسكر في وقت متأخر مساء الجمعة.

ويعد معسكر همدان اكبر مراكز تجمع المقاتلين الحوثيين الذي تقوم جماعة الحوثي وصالح الإنقلابية بإعدادهم وتجهيزهم عسكريا لدفعهم الى جبهات القتال.

وقال أحد السكان في منطقة همدان لعدن برس في مكالمة هاتفية ان عشرات من المجندين بينهم صغار السن لقوا حتفهم وأن عشرات اخرين نجوا وتمكنوا من الهرب بإتجاه مناطق بيت نعم وضلاع ووادي ظهر.

واضاف ان فرق الاسعاف الطبية وسيارات عسكرية مازالت تنقل قتلى ومصابين من المعسكر. وسمع في خلفية الاتصال أصوات سيارات الاسعاف.

وذكرت مصادر قبلية في المنطقة لعدن برس ان ثلاث غارات استهدفت مخازن اسلحة ومخابئ صواريخ بالستية مغطاه بين الاشجار حيث كانت نقلت المليشيات اليها معدات حربية واسلحة وذخائر مختلفة الاحجام تابعة للواء الاول مشاه جبلي(الاستقبال سابقا) واللواء 140 دفاع جوي او ما يسمى بمعسكر الغوش.

وهذه ثانية مرة تتعرض المنطقة نفسها لغارات مكثفة خلال 48 ساعة إذ قصف الطيران يوم الأربعاء معسكر تدريبي اخر في منطقة انجر بوادي طهر ضلاع همدان.

قال المصدر الطبي لعدن برس "المستشفى العسكري اصبح غير قادر على استقبال المصابين او حتى القتلى فجميع اقسامه مكتظة بالمصابين فكثير منهم لم نجد لهم اسره فضطر البعض لافتراش الأرض عند الممرات".

وأضاف يقول "ثلاجة المشفى لم يعد بها مجال للحفظ مزيد من الموتى فكثيرا منهم اشلاء وقطع جسدية مختلطة ببعضها... لم يعد في المستشفى امكانيات طبية وحتى البشرية غير قادرة على العطاء فالطاقم الطبي يعجز عن اداء مهامه بسبب الإرهاق والتعب".

وادخلت قوات التحالف العربي أحدث الطائرات الحربية الامريكية في عملياتها العسكرية في اليمن قبل يومين وهي مقاتلات F15SA (النسر الجارح).