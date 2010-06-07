سكان:مقتل ضابط رفيع بالحرس الجمهوري خلال معارك عنيفة مع الجيش السعودي

ألاخبار

عدن برس/عدن-

أفاد مسؤولون اماراتيون رسميون أن الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات وجه اليوم السبت بعلاج 1500 مصاب من جرحى المقاومة الشعبية والقوات الحكومية في عدد من المستشفيات الإماراتية.

ودولة الامارات العربية المتحدة أحد الاعضاء الرئيسين في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن التي تقوده السعودية منذ مارس 2015.

وأعلنت هيئة الهلال الأحمر الاماراتي في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) إن علاج الجرحى يأتي في إطار مبادرتها لعام 2017 عاما للخير التي أطلقها حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم.

ونسبت الوكالة تصريحات لرئيس هيئة الهلال الأحمر حمدان بن زايد آل نهيان قال فيها"أن الامارات بإطلاقها عام الخير في عام 2017 تؤسس لمرحلة جديدة من المبادرات الإماراتية وتضع إطارا استراتيجيا دائما لجهود الإمارات الإنسانية والخيرية".

وأضاف بن زايد "هيئة الهلال الأحمر تعمل على رفد القطاع الصحي اليمني بالمساعدات اللازمة لتذليل الصعوبات التي يواجهها حيث يتواجد ممثلو الهيئة بشكل متواصل في مختلف المناطق اليمنية لتقييم الاحتياجات والمستلزمات".

وقال أن الهلال الأحمر وفر كافة الوسائل لنقل الجرحى إلى مستشفيات الدولة.

وصرح قائلا"ستتحمل تكاليف المرافقين الصحيين للجرحى لضمان تهيئة الظروف الصحية والنفسية كافة للجرحى ضمن برنامج الدعم النفسي والمعنوي الذي توفرها للحالات التي تتكفل بعلاجها".

وتكفلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي سابقا بعلاج دفعات من الجرحى اليمنيين كما بعثت قوافل طبية واغاثية خلال العامين الماضيين.