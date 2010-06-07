سكان:مقتل ضابط رفيع بالحرس الجمهوري خلال معارك عنيفة مع الجيش السعودي

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عدن برس / خاص -

ألقت الوحدة الخاصة بمكافحة الإرهاب التابعة لإدارة أمن عدن القبض على أحد عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي ويدعى "ص.ق.ع"، الذي اعترف أثناء التحقيق معه بمشاركته بالتنفيذ والتخطيط لعدة عمليات إغتيالات طالت الكوادر الأمنية والعسكرية وقيادات بالمقاومة الجنوبية في العاصمة عدن.



كما اعترف المتهم بانتمائه لتنظيم القاعدة الإرهابي وأدلى بتفاصيل كاملة عن عمليات الاغتيال التي كان دوره فيها مقتصراً على عمليات الرصد والمراقبة وتوفير الدعم اللوجستي وجمع المعلومات عن الضحايا المستهدفين من قِبل التنظيم الإرهابي.



وقال المتحدث الرسمي باسم إدارة أمن عدن عبد الرحمن النقيب في تصريح صحفي: إن الوحدة الأمنية المتخصصة بمكافحة الإرهاب نفذت عملية نوعية ناجحة تعد هي الثانية خلال ال 24 ساعة الماضية واعتقلت الإرهابي (ص .ق. ع) أحد عناصر تنظيم القاعدة الذي اعترف خلال سير عملية التحقيقات الأولية بمهام الرصد والتخطيط لتنفيذ عمليات الإغتيالات في عدن ولازال التحقيق جاري معه.



ولفت إلى أن هذه العملية الناجحة تمت بعد إلقاء القبض على المسؤول الأول للخلية الإرهابية بمدينة الممدارة الذي يعتبر أحد أخطر العناصر الإرهابية والمطلوبة أمنياً.



وتعد العملية انجازاً جديداً يضاف إلى الإنجازات الأمنية التي حققتها إدارة أمن عدن عبر الوحدة الأمنية المتخصصة بمكافحة الإرهاب وبدعم وإشراف من قِبل قوات التحالف العربي.



وأكد أن تنفيذ الوحدة الأمنية الخاصة بمكافحة الإرهاب أكثر من 135عملية مختلفة شملت عمليات دهم لأوكار المجاميع الإرهابية خلال الأشهر الماضية تم خلالها اعتقال العشرات من عناصرها بينهم قيادات إرهابية في مناطق متفرقة من محافظة عدن ومحيطها، لهو دليل كاف على أن إدارة أمن عدن قد حققت هذه الإنجازات في فترة قياسية وبإمكانيات لاتكاد تذكر وسلاحها حب الوطن والإرادة والصدق مع الله.