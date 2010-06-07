سكان:مقتل ضابط رفيع بالحرس الجمهوري خلال معارك عنيفة مع الجيش السعودي

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عدن برس / وام -

قالت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية، السبت، إن اثنين من جنودها استشهدا، أحدهما في اليمن والآخر داخل الإمارات.



ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن القيادة إعلانها "استشهاد الوكيل راشد علي محمد الظهوري أحد جنودها البواسل بقواتها المشاركة في عملية إعادة الأمل مع قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية للوقوف مع الشرعية في اليمن".



ومن جهة أخرى، نقلت "وام" عن القيادة استشهاد أحد جنودها، العريف أول عبيد جوهر عبيد المزروعي، خلال قيامه بمهمة تدريبية اعتيادية داخل الإمارات.