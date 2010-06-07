تحذير رسمي من عدم التزام الجمعيات والمؤسسات بشروط تجديد تراخيصها بعدن

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عدن برس/متابعات-

قال الرئيس السوداني عمر البشير إن بلاده على استعداد إرسال قوات عسكرية جديدة إلى المملكة العربية السعودية واليمن تنفيذا لإلتزامات السودان في عاصفة الحزم.

وتابع الرئيس البشير خلال مقابلة مع قناة العربية بثتها مساء اليوم الأحد قائلا"نحن في السودان نشعر بأن الوضع في اليمن خطر علينا". وهي ذات وجهة النظر التي نقلها الرئيس البشير لمسؤولين سعوديين رفيعي المستوى، مبيناً أنه عندما أتت عاصفة الحزم، تمت المشاركة فيها مباشرة، عبر عدد من الطائرات، وأيضا قوات سودانية موجودة الآن على الأرض في "عدن"، مشيرا الى وجود "قوات تُجهز، لتنقل إلى المملكة وإلى اليمن".

وأوضح" خلفيات قرار مشاركة بلاده في عاصفة الحزم، كاشفاً عن لقاءه مع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عندما كان ولياً للعهد، وتحدثا حول الوضع في اليمن، وخطورته.

وأضاف البشير "إيران لم يكن لها نفوذ في السودان، وما اكتشف هو وجود نشاط إيراني في عملية التشييع"، وذلك من خلال أحد المراكز الثقافية، ما دفع الخرطوم إلى التصرف بجديه في الموضوع"، مضيفاً أن بلاده "لا تود أن تضيف لها مشاكل جديدة، تتمثل في الصراع السني الشيعي، وهو ما جعل السلطات تقوم بإغلاق المركز الثقافي، بسبب نشاطه الخطير جدا".

كما قال الرئيس البشير إن "السعودية كان لديها معلومات عن نشاط ضد المملكة من السودان"، مضيفاً "نحن كنا نؤكد أننا لن نسمح بأن تستغل أرضنا ضد المملكة".

وأعرب البشير عن اعتقاده بأن "وجود المركز الإيراني في السودان، خلق شيئاً من الحساسية.. وفي النهاية اقتنعنا بأن هذا النشاط يجب أن يوقف". "الأمريكان أسسوا دولة شيعية في العراق بعد سقوط نظام صدام الحسين".

وقال الرئيس السوداني لـ"العربية"، "وهو ما جعل إيران تسيطر على أربع عواصم عربية، وهي: دمشق، وبيروت، وبغداد، وصنعاء".

وتساءل: "هل هذه هي نهاية أطماع إيران، أم لديها أهداف أخرى؟". والجواب على هذا السؤال، بحسب البشير، أن لدى طهران "أهدافاً أخرى".