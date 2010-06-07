تحذير رسمي من عدم التزام الجمعيات والمؤسسات بشروط تجديد تراخيصها بعدن

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عدن برس / خاص -

حذرت إدارة الجمعيات والاتحادات والتعاونيات بمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة عدن كافة الجمعيات والمؤسسات والمنظمات المسجلة لديها من عدم الالتزام باستيفاء عدد من الشروط والوثائق التي وضعتها الإدارة عند تقدم أي جمعية أو مؤسسة أو منظمة بطلب تجديد التراخيص، كون لن يتم البت في أي طلب ما لم يكن مستوفياً الشروط المحددة.



وبحسب إشعار صادر عن إدارة الجمعيات والاتحادات والتعاونيات بمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في عدن تلقى "عدن برس" نسخة منه، فان شروط تجديد التراخيص تشمل مذكرة الطلب موقعة ومختومة من الرئيس المختص، وتقديم التقرير المالي يشمل كافة الحسابات البنكية (مرفق صورة من كشف الحساب البنكي)، ومصادر تمويل الجهة داخلياً وخارجياً.



كما لفت الإشعار إلى أن من ضمن الشروط التقرير الإداري يوضح جملة الأنشطة المنفذة خلال الفترة المنصرمة وخطة العمل اللاحقة مع توضيح أي تغيرات في الإدارة أو الجمعية العمومية مرفقة بالوثائق، وكذا تقديم وثيقة عقد ايجار مقر الجمعية أو المؤسسة أو المنظمة ساري المفعول.



وأفاد مدير إدارة الجمعيات والاتحادات والتعاونيات بمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في عدن عصام وادي بتصريح لـ"عدن برس"، أن إجمالي عدد الجمعيات والمؤسسات التي تأسست حتى نهاية عام 2016م، بموجب قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 1 لعام 2001م، بلغ 780 جمعية ومؤسسة، منها 391 جمعية و 389 مؤسسة.



وذكر أن مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بعدن يعمل باستمرار على تفعيل الدور الإشرافي والرقابي على أنشطة المنظمات الأهلية بموجب القانون وحسب الإمكانيات المتاحة الجمعيات والمؤسسات.