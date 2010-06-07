لودر أبين تتعرض لهجوم مزدوج من ميليشيا الحوثي وصالح والقاعدة

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عدن برس / خاص -

أفادت مصادر محلية وسكان في مدينة لودر بمحافظة أبين (جنوب اليمن)، أن ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية شنت اليوم هجوماً مسلحاً على مدينة لودر في محاولة منها للتوغل بداخلها، ويأتي ذلك بالتزامن مع محاولات متكررة فاشلة، في اليومين الماضيين، لاحتلال لودر من قِبل تنظيم القاعدة الذي تزعم الميليشيات الانقلابية محاربتها له.



وقالت المصادر إن قوات المقاومة ورجال القبائل تصدوا لهجوم مسلحي الحوثي وصالح في جبهة ثرة المطلة على لودر، حيث أطلقت الميليشيات الانقلابية نيرانها صوب مواقع المقاومة أسفل جبل ثرة، وردت المقاومة بالمدفعية والدبابات مستهدفة مواقع الحوثيين بشكل مباشر، ودارت معارك مسلحة بين الجانبين، دون أن ترد معلومات دقيقة حول سقوط قتلى وجرحى نتيجة المواجهات المسلحة.



وأطلقت قوات المقاومة نداءّ موجهاً إلى الحكومة الشرعية والتحالف العربي وقبائل أبين من أجل إسنادهم بالمقاتلين والسلاح ودعم ومساندة التحالف العربي في صد هجوم الانقلابيين.