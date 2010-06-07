اليزيدي يكرم رجلين من شرطة المرور تقديرا لانضباطهما و أدائهما المتميز في تنظيم حركة السير في البريقة

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عدن برس - محمد القادري: كرم مدير عام مديرية البريقة بمحافظة عدن هاني محمد اليزيدي ، رجلي شرطة المرور المساعد أول عمر محمد العمودي ، والمساعد ثاني محمد زين الحربي ، تقديرا و عرفانا للجهود المبذولة من قبلهما في تنظيم حركة سير السيارات والمشاة في المديرية .

وفي التكريم أشاد اليزيدي ، بالدور المتميز الذي يؤديها الجنديان العمودي والحربي ، في اداء واجبهما الوطني من خلال تواجدهما الدائم في تنظيم حركة السير في شوارع المديرية على أكمل وجه .

وأكد مدير عام مديرية هاني اليزيدي ، بأن التكريم يأتي في اطار حرص واهتمام قيادة السلطة المحلية برفع معنويات المكاتب التنفيذية وتشجيهم على بذل مزيد من الجهود والنهوض بمستوى الخدمات في المديرية .

من جانبهما عبر الجنديان العمودي والحربي عن شكرهما وتقديرهما بهذه اللفتة الكريمة من قبل مدير عام المديرية .

واضافوا قائلين : بأن تكريمنا اليوم هو بمثابة وسام شرف على صدورنا وهو حافز لنا لتقديم المزيد من الجهد والعطاء لمواطني المديرية .

حضر التكريم رئيس لجنة الخدمات في المجلس المحلي بالمديرية محمد عبدالوهاب نايف .