بيان:السعودية مصممة على مساعدة اليمنيين في إنهاء الانقلاب

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عدن برس/عدن-

قالت الحكومة السعودية إنها مستمرة في قيادة العملية العسكرية للتحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن وانهاء الانقلاب الذي نفذته مليشيات الحوثيين وصالح منذ عامين.

وأكد مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه اليوم الأثنين "على أن الهجوم الذي شنته زوارق حربية انتحارية على الفرقاطة السعودية غرب ميناء الحديدة الأسبوع الفائت يدفع بالعمليات العسكرية للاستمرار".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية(واس) بيان بالإجتماع قائلة "لن يثني قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن عن مواصلة عملياتها العسكرية حتى تحقيق هدفها الرئيسي ومساعدة الشعب اليمني والحكومة الشرعية في استعادة الدولة وحماية مقدراتها من المليشيات الانقلابية".

ووصف المجلس الذي عُقد برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز إن ما تعرضت له الفرقاطة يُعد تطوراً خطيراً يهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وأضاف إن الحادث "يؤثر على تدفق المساعدات الإنسانية والطبية للميناء والمواطنين اليمنيين".