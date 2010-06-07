فبراير الحزين يوم رحيل الفنانين العملاقين (علوي والمرشدي)

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عدن برس/خاص

انتخب عمال وموظفي المنطقة الثالثة للكهرباء بالمؤسسة العامة لكهرباء اليوم الثلاثاء هيئة نقابية جديدة تتألف من سبعة أعضاء رئيسيين واثنيين احتياط.

وفاز برئاسة المجلس النقابي الشاب صلاح سعيد احمد الشهير (بصلاح تواهي) وبأغلبية ساحقة في الانتخابات التي تنافس عليها 19 مرشحا.

ونظمت الانتخابات في قاعة الأصيل بمديرية الشعب بإشراف النقابة العامة لمؤسسة الكهرباء ومكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة عدن.

وصرح لعدن برس رئيس نقابة المنطقة الثالثة لكهرباء عدن صلاح تواهي أن فوزه برئاسة النقابة هو ثاني له مجددا العهد على متابعة مشواره النقابي في خدمة مصالح العمال والموظفين وقطاع الكهرباء بعدن.

ووجه صلاح تواهي شكره الى عمال وعاملات المنطقة الثالثة على ثقتهم فيه لانتخابه للمرة الثانية مشيرا إن ذلك يعبر بدلالة على رضاهم عني في استكمال طريق خدمتهم وخدمة مؤسسة الكهرباء في الحفاظ على المؤسسة من التدهور وإعادة النهوض بها والحفاظ على حقوق العمال ورفع مصلحتهم ومظلوميتهم".

ودعا اعضاء اللجنة النقابية المنتخبة الى الوقوف بجانبه لإجاح مهمة المجلس حفاظا على المصلحة العامة ومصلحة مدينتنا عدن.

وبدأت قبل ايام مؤسسة كهرباء عدن اجراء الانتخابات لمجالس نقابية للمناطق إذ تمت في محطتي الحسوة وخورمكسر والمنطقة الثانية تضم احياء الشيخ عثمان ودار سعد وضواحيهما والثالثة من رأس عمران الى حي الدرين فيما تستكمل العملية في الادارة العامة للمؤسسة والمنطقة الاولى وإعادة الانتخابات لمحطة المنصورة.

وصلاح تواهي البالغ 39 عاما واحد من ابرز الشخصيات النقابية الشبابية في عدن العاصمة المؤقتة لليمن ويحظئ بشعبية واسعة لدى عمال وموظفي المؤسسة العامة لكهرباء عدن.