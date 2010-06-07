فبراير الحزين يوم رحيل الفنانين العملاقين (علوي والمرشدي)

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عدن برس / خاص -

قال مدير عام شركة النفط اليمنية / عدن ناصر مانع بن حدور، إنه سيتم الليلة إنهاء أزمة المشتقات النفطية في جميع المحافظات والمناطق المحررة.

وأدى تصاعد أزمة المشتقات النفطية إلى إغلاق غالبية محطات تعبئة الوقود في عموم مناطق ومديريات محافظة عدن، وخلق أزمة في توفر وسائل النقل والمواصلات، وهو ما أعاق تحركات السكان.



وأوضح بن حدور في تصريح لوسائل الإعلام، أن رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، ورئيس الحكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، قد وجها بتقديم مبلغ ٤ مليار ريال لشركة النفط وذلك لمواجهة الأزمة الحالية وتوفير المشتقات في السوق المحلية.



ولفت إلى أن شركة النفط قد وردت مبلغ ٢ مليار ريال وسيتم دفعها للمتعهدين باستيراد المشتقات وتسويقها في السوق المحلية عبر شركة النفط، منوهاً بأنه سيتم فتح باب المنافسة في الاستيراد لجميع التجار دون احتكار لجهة وفقا لقانون المناقصات العامة، وأشار إلى أن سبب أزمة المشتقات النفطية المستمرة منذ أسبوعين يعود لسببين هما ارتفاع المشتقات على المستوى العالمي وارتفاع صرف الدولار في السوق المحلية.



وقال مدير شركة النفط بعدن بن حدور: إن هناك اذرع خفية تتبع المخلوع علي عبدالله صالح، والتي خسرت الميدان أمام الجيش الوطني التابع للشرعية اليمنية عمدت بأن تعبث بالجانب الاقتصادي في محاولة منها أن لا تكون عدن هي العاصمة الحقيقية للبلاد، ولكن عدن وبفضل الله انعتقت من الاحتلال الانقلابي لميليشيات الحوثي وقوات صالح، وستنهض وستكون مركزاً للنهوض الاقتصادي مهما كانت الظروف، مطمئنا المواطنين بأن المشتقات النفطية ستكون متواجدة في السوق ولا داعي للقلق.