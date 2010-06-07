فبراير الحزين يوم رحيل الفنانين العملاقين (علوي والمرشدي)

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عدن برس/خاص-

أفاد مصدر ميداني عدن برس أن منظومة الدفاع الجوي للتحالف العربي اعترضت مساء يوم الثلاثاء صاروخين بالستيين أطلقتهما مليشيا الحوثي وصالح على المدينة الاستراتيجية التي باتت تحت سيطرة كاملة للقوات الشرعية ومقاتلي المقاومة.

وأبلغ المصدر وهو أحد قيادات القوة الجنوبية المشاركة في تحرير المخا في اتصال هاتفي ان الصاروخين وهما من نوع قصير المدى اطلقا عند الساعة الحادية عشرة مساء الثلاثاء من معسكر أبو موسى الأشعري الواقع في بلدة الخوخة الواقعة جنوب محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر غربي اليمن.

وسقط الصاروخين في مكان خال قبيل وصولهم مواقع قوات الجيش الوطني ومقاتلي المقاومة الجنوبية داخل مدينة المخا الساحلية غربي اليمن.

وكانت القوات الحكومية سيطرت على باقي احياء وسط مدينة المخا يوم أمس الثلاثاء عقب الهجوم الواسع الذي اطلقته عند الساعات الاولى لاستكمال تطهير احياء السويس والعروك ودوار الميناء والمغيني جنوبا وشمالا حي الجعدي.

وقال المصدر أن القوات الحكومية ستواصل اليوم الأربعاء مطاردة بقايا جيوب المليشيات في الاطراف الشمالية الغربية وتحديدا في حي يجتل اخر معاقل المليشيا في مدينة المخا.