المحافظ الزُبيدي يمنع إرسال لاعبي أندية عدن إلى صنعاء

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عدن برس / محمد القادري -

أكد رئيس نقابة عمال وعاملات شركة مصافي عدن، أن يوم غد الخميس سيتم صرف راتب شهر سبتمبر لكافة منتسبي الشركة، فيما سيتم صرف راتب شهر أكتوبر يوم الاثنين القادم.



وقال رئيس النقابة محمد عبدالله المسيبلي في تصريح صحفي، إن اليوم الأربعاء قد تم سحب المبلغ المخصص كراتب لشهر سبتمبر من البنك المركزي اليمني، وفيما يخص راتب شهر أكتوبر فأنه سيتم صرفه يوم الإثنين القادم باذن الله تعالى بعد استكمال المبلغ المتبقي خلال اليومين القادمين من قبل شركة النفط اليمنية.



واشار المسيبلي، إلى أن صرف الراتبين والمرتبات الاخرى المتبقية بحسب تعليمات رئيس الوزراء، تأتي بعد الزيارة الأخيرة لرئيس الجمهورية المشير / عبدربه منصور هادي، للشركة لتلمس عن قرب عن أوضاع الشركة وهموم عمالها، والذي أصدر توجيهاته للحكومة بمعالجة سريعة لمشكلة الرواتب المتأخرة لموظفي المصفاة.



وعبر رئيس النقابة محمد المسيبلي عن شكره وتقديره بأسمه ونيابة عن عمال وعاملات الشركة لرئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، ودولة رئيس الوزراء الدكتور / أحمد عبيد بن دغر، على اهتمامهم الكبير للشركة وموظفيها وذلك في معالجة مشكلة الرواتب المتأخرة للعاملين في المصفاة، والشكر موصول للمدير التنفيذي للشركة محمد البكري الذي يسعى جاهدا مع مختلف الجهات الرسمية لتشغيل المصفاة ومزاولة نشاطها الطبيعي كما كانت وأفضل.