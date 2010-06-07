المحافظ الزُبيدي يمنع إرسال لاعبي أندية عدن إلى صنعاء

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أمن عدن: اتلاف كميات كبيرة من مواد غذائية منتهية الصلاحية

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عدن برس الأربعاء, 08 شباط/فبراير 2017

عدن برس / خاص -
أتلفت شرطة مديرية التواهي بالعاصمة عدن اليوم كميات كبيرة من أطعمة فاسدة ومواد غذائية منتهية الصلاحية عثر عليها قبل اسابيع.


واشرف على عملية إتلاف المواد المنتهية الصلاحية التي تم ضبطها في عدة محلات تجارية بعدن مدير البحث الجنائي العميد صالح القملي وعضو النيابة العامة قحطان محمد عبدالله ومدير التجارة والصناعة بالمديرية والعقيد نبيل عامر قائد شرطة مدينة التواهي.


وفي تصريح لوسائل الإعلام، قال مدير البحث الجنائي العميد صالح القملي: نحيي إدارة شرطة التواهي والبحث الجنائي بهذه المديرية التي كانت السباقة بضبط مثل هذه المواد التالفة التي سببت أضراراً وامراضاً للمواطنين.


ولفت الى ان هذه القضية تم إنهاء الإجراءات الخاصة بمتابعتها من قبل إدارة البحث منذ استلام ملف القضية وبدورهم قاموا برفعه الى الجهات المختصة المتمثلة بنيابة البحث بمحافظة عدن، وحاليا هي تدرس ملف القضية ونحن منتظرين القضاء ليقول كلمته الاخيرة.


وقال العميد صالح القملي: بالنسبة لنا نحن وجهنا الجهات المختصة بعموم محافظة عدن متابعة مثل هذه القضايا التي تشكل خطورة اجتماعية بالغة الأضرار بحياة المواطن مثلما حصل في مديرية التواهي من تسمم غذائي ونقل المرضى الى المستشفى بعدما قام ضعفاء النفوس ببيع مثل هذه المواد المنتهية للصلاحية في الأسواق، وأكد على إتخاذ الإجراءات والعمل جنبا الى جنب مع النيابة العامة على مثل هذه القضايا وأماكن بيعها.


من جهته قال مدير شرطة التواهي العقيد نبيل عامر: عندما تلقينا شكوى من احد المواطنين عن نقل مريض الى مستشفى الجمهورية بسبب التسسم الغذائي تم توجيه افراد التحري وافراد التحقيق لمتابعة هذه الشبكة التي تبيع مواد غذائية منتهية وتالفة وتسببت باصابة ابناء عدن بالأمراض العديدة، ولهذا قمنا بواجبنا الوطني والأمني لحماية المواطنين، وأضاف: نعاهد ابنائنا في هذه المحافظة اننا سنكون رهن الإشارة للتصدي لمثل هذه الأعمال واننا لن نسمح بمثل هذا التلاعب بقوت المواطنين، داعيا المواطنين الإبلاغ عن وجود اي سلعة غذائية منتهية الصلاحية وسوف تقوم الشرطة بواجبها.


وكانت شرطة مدينة التواهي قد تمكنت بعد عمليات بحث وتحري واسعتين من ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية واعتقلت متورطين في توزيعها وبيعها سيتم احالتهم للقضاء بعد استكمال الإجراءات القانونية.

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