عدن .. مقتل المدير السابق للإصدار الآلي إثر نزاع على قطعة أرض

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عدن برس/وكالات-

قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة ستعمل مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في مجال مكافحة تنظيمات الإرهابية كالقاعدة والدولة الإسلامية (داعش) في اليمن.

وأكدت الوزارة بلسان متحدثها الرسمي قائلة "سنواصل العمل مع الرئيس هادي وممثليه لضمان أن تظل هذه العلاقة المهمة قوية من أجل القضاء في نهاية المطاف" على القاعدة والدولة الإسلامية في اليمن.

لكن مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) نفى اليوم الأربعاء إضافة أي قيود على الجهود الأمريكية لمحاربة الإرهاب في اليمن وذلك بعد تقارير عن رسالة من حكومة الرئيس اليمني المعترف به دوليا عبدربه منصور هادي إلى الإدارة الأمريكية بسبب العملية العسكرية التي نفذتها واشنطن ضد تنظيم "القاعدة" في اليمن في 29 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وفيما قال المسؤول لـCNN إنه "لم يتغير شيئا.. وأن المسؤولين اليمنيين جرى إبلاغهم بالعملية العسكرية قبل تنفيذها".. قال المتحدث وزارة الخارجية الأمريكية مارك تونر إن الولايات المتحدة لن تتراجع عن هدفها بتدمير تنظيمي "القاعدة" و"داعش".

وأضاف:" الرئيس هادي شريك في المعركة ضدهما وسنواصل العمل معه".

وكان مسؤولان كبيران في وزارة الدفاع اليمنية مواليان للرئيس هادي أخبرا شبكة CNN، أن الحكومة اليمنية أرسلت رسالة "حازمة" للإدارة الأمريكية تدين فيها العملية العسكرية، وتستنكر عدم التنسيق، مطالبة واشنطن بعدم تنفيذ أي عمليات على الأرض دون موافقة الحكومة اليمنية ومشاركة تفاصيل العملية.

وقال مسؤول إن "الضوء الأخضر" الذي كانت تحظى به أمريكا لتنفيذ عمليات على الأرض في اليمن أصبح الآن أحمر اللون نتيجة الغارة الأخيرة التي أدت إلى مقتل جندي من البحرية الأمريكية وسقوط ضحايا من النساء والأطفال.

وقالت المصادر إن "الحكومة اليمنية لم توافق على تفاصيل العملية الأمريكية ولم يعلم كبار القادة العسكريين شيئاً عن المهمة.. وفق المعلومات الاستخباراتية المتوفرة لدينا، كان تنفيذ الغارة الخيار خاطئ وكُتب له الفشل، الجانب الوحيد الذي استفاد هو تنظيم القاعدة".

وقال مسؤول يمني بارز لرويترز "لم نسحب تصريحنا للولايات المتحدة بتنفيذ عمليات برية خاصة. لكننا أوضحنا تحفظاتنا بشأن العملية السابقة."

وأضاف "قلنا إنه في المستقبل يتعين أن يكون هناك تنسيق أكبر مع السلطات اليمنية قبل أي عملية ويتعين أن تأخذ سيادتنا في الاعتبار." وأكد الرواية مسؤول يمني آخر.

وذكر مسؤولون عسكريون أمريكيون أنهم يحققون في تقارير عن مقتل مدنيين في الغارة.

وقال شون سبايسر المتحدث باسم البيت الأبيض يوم الثلاثاء(أمس) إنها كانت تهدف لجمع معلومات مخابراتية وكانت "ناجحة جدا".

وأدت الغارة الليلية في محافظة البيضاء بجنوب اليمن والتي أقرها الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب إلى نشوب معركة بالبنادق قتل فيها أحد أفراد قوات العمليات الخاصة بالبحرية الأمريكية وأحرقت طائرة أمريكية. وقال مسعفون محليون إن عدة نساء وأطفال قتلوا.

*المصدر: رويترز + سي إن إن عربية