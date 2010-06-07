عدن .. مقتل المدير السابق للإصدار الآلي إثر نزاع على قطعة أرض

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عدن برس / خاص -

قُتل المدير السابق لمركز الإصدار الآلي في محافظة عدن العقيد مختار محمد، برصاص شخص مسلح،

في وقت متأخر من مساء الأربعاء، في مدينة كريتر بمحافظة عدن إثر خلافات شخصية بين الجاني والمجني عليه، وليس لها صلة بالاغتيالات التي تنفذها العناصر المسلحة التابعة للجماعات الإرهابية.



وقال مصدر أمني رفيع في شرطة عدن بتصريح خاص لـ"عدن برس"، إن مدير الإصدار الآلي السابق العقيد مختار، توفي متأثراً بجراحه عقب إطلاق النار عليه من قِبل المدعو (أ.ا)، والاثنين يسكنان نفس المنطقة حي المطافي بكريتر، وذلك على خلفية نزاع بينهما على قطعة أرض.



وأضاف المصدر أن قوات الشرطة نزلت إلى مسرح الجريمة وجمعت المعلومات الأولية التي أكدت قيام المدعو (أ.ا) بقتل العقيد مختار، والفرار إلى جهة مجهولة، فيما تواصل قوات الشرطة تعقب القاتل للقبض عليه وتسليمه للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه إزاء الجريمة التي ارتكبها.