الأمم المتحدة تطلب مليارين ومائة مليون دولار لتحاشي مجاعة في اليمن

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عدن برس / خاص -

التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالسفراء العرب في فرنسا وذلك ضمن زيارته التي يقوم بها إلى العاصمة الفرنسية باريس.



وقد تطرق الرئيس الفلسطيني إلى تطورات الوضع في فلسطين وقرارات اسرائيل الأخيرة بخصوص الاستيطان والمرفوضة جملة وتفصيلاً والقضايا الأخرى مثل حل الدولتين ووضع القدس وقضية وعد بلفور وتبعات ذلك والمصالحة الفلسطينية وأهمية تحقيقها في ظل التحديات الماثلة.



وقد شارك سعادة سفير بلادنا اليمن في فرنسا الدكتور رياض ياسين في الحوار الذي دار، مؤكداً موقف بلادنا الثابت من القضية الفلسطينية، كما قام بنقل تحيات رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي للرئيس الفلسطيني محمود عباس.