قبائل المراقشة تطلق سراح العسكريين الخمسة بعد وساطة ناصر

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عدن برس / خاص -

يواصل عدد من أفراد قوة عسكرية تدّعي انتمائها للواء قوات الحماية الرئاسية متمركزة في مطار عدن الدولي

لليوم الثاني على التوالي منذ يوم أمس الخميس وحتى اليوم الجمعة إضرابها وإيقاف الرحلات الجوية وإغلاق أبواب المطار أمام المسافرين المغادرين.



ويأتي إيقاف رحلات المسافرين المغادرين وإغلاق أبواب مطار عدن من جانب القوة العسكرية احتجاجاً على عدم صرف مرتبات الأفراد والمطالبة بصرف مرتباتهم المتوقفة منذ نحو ثلاثة أشهر، وسط غياب الجهات الحكومية الرسمية المختصة في مطار عدن ووزارة النقل والجيش والشرطة لاحتواء المشكلة.



وطالب أفراد القوة العسكرية الذين يُقدر عددهم بحوالي ثلاثين فرداً، عشرات المسافرين المغادرين وبينهم أطفال ونساء وكبار سن ومرضى بالمغادرة من أمام البوابة الخارجية للمطار والعودة إلى منازلهم، حيث يجلس المسافرون ومعهم عفشهم وحقائب السفر أمام البوابة الخارجية لمطار عدن في مدينة خورمكسر بعدن، دون أن يتمكنوا من دخول المطار والسفر، علماً بأنه قد تم إلغاء رحلة يوم أمس الخميس واليوم الجمعة إلى العاصمة المصرية القاهرة.



وعبّر عدد من المسافرين في أحاديثهم لمحرر "عدن برس" عن استيائهم من تصرف الجنود من أفراد القوة العسكرية بتلك الطريقة التي تعكس عدم التزامهم وانضباطهم بالعمل العسكري والمسؤولية تجاه المواطنين من خلال تعطيل مصالح المسافرين والمصلحة العامة وعكس صورة سيئة عن مطار عدن، دون أن يقدروا حجم وخطورة تصرفاتهم التي تترتب عليها معاناة كبيرة على المسافرين خصوصاً كبار السن والمرضى، واستغربوا بالوقت ذاته غياب وصمت الجهات الحكومية المدنية والعسكرية عن مثل هذه الأمور والمواقف الطارئة والحرجة.