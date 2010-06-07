قبائل المراقشة تطلق سراح العسكريين الخمسة بعد وساطة ناصر

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عدن برس / وكالات -

قررت جماعة الحوثي الانقلابية، أمس الخميس، إيقاف أنشطة منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» في اليمن، وذلك بالمناطق التي تسيطر عليها بقوة السلاح منذ أواخر سبتمبر/ أيلول 2014.



وحسب وثيقة نشرت في صنعاء، فقد قررت سلطات ما تسمى «حكومة الإنقاذ» التي شكلتها الجماعة بالتحالف مع المخلوع صالح، والتي لم تحظى بأي اعتراف دولي «إيقاف جميع الأنشطة والمشاريع التي تنفذها المنظمة وشركاؤها حتى إشعار آخر».



وكانت ممثلة «يونيسف» في اليمن ميرتشل ريلانو قد زارت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن والتقت رئيس الحكومة الشرعية أحمد عبيد بن دغر، ومحافظ عدن، عيدروس الزبيدي. ولم يوضح الحوثيون ما إذا كانت زيارة المسؤولة الدولية إلى مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة هي السبب، لكن مصادر قالت، إنَّ أنباءً تتردَّد عن اعتزام «يونيسف» توريد منح المساعدات إلى البنك المركزي في عدن، وليس البنك الخاضع لسيطرة «الحوثيين» في صنعاء، هي السبب في هذا القرار.