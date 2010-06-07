قبائل المراقشة تطلق سراح العسكريين الخمسة بعد وساطة ناصر

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عدن برس/عدن-

أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في اليمن أن يوم الأحد الموافق 12 فبراير عطلة رسمية لجميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط وذلك بمناسبة العيد الوطني الــ 6 لثورة الــ 11 من فبراير.

وأوضحت في بيان اليوم الجمعة بان يوم الأحد إجازة رسمية بدلاً عن يوم السبت الذي هو راحة وذلك استناداً للقانون رقم 2 لسنة 2000م بشأن تحديد الإجازات والعطل الرسمية.

وعبرت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات والمؤسسات التابعة لها بهذه المناسبة عن احر التهاني واطيب التبريكات للقيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وكافة أبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج بهذه المناسبة العظيمة.

واعتبار تاريخ 11 فبراير يوم اجازة رسمية كعيد وطني خطوة لاول مرة تقرها الحكومة اليمنية بعد مرور ست سنوات على الاحتجاجات الشعبية ضمن ثورات الربيع العربي والتي اندلعت في العاصمة صنعاء للاطاحة بالرئيس السابق علي عبدالله صالح واستمرت عام حتى اجبرته على التنحي في خضم مواجهات مع المحتجين ادت الى مقتل المئات في عدة محافظات بالبلاد.