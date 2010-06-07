قبائل المراقشة تطلق سراح العسكريين الخمسة بعد وساطة ناصر

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عدن برس / خاص -

قام وفد من أعضاء اللجنة التنظيمية لمهرجان الحب والوفاء لعدن 2017م، اليوم الجمعة، بزيارة اطمئنان للأستاذ محمد نصر شاذلي وكيل محافظة عــدن المرقد في مستشفى البريهي.



واطمئن وفد اللجنة على صحة الوكيل شاذلي، من الوعكة الصحية التي ألمت به، ونقل الوفد تمنيات اللجنة وجميع أهالي عدن له بالشفاء العاجل.



كما اطمئن الوكيل شاذلي، على سير أعمال التحضير للمهرجان، واستمع من وفد اللجنة إلى الأعمال المنجزة حتى الآن، ووعد بأنه سيكون متواجد شخصيا يوم انطلاق المهرجان في الصهاريج 13 فبراير القادم.



كما قام الوفد الزائر بتسليم الوكيل شاذلي، البوستر الدعائي الرسمي للمهرجان اعترافاً من اللجنة التحضيرية للمهرجان بدور الأستاذ الوكيل شاذلي، كأول الداعمين للمهرجان، حيث كان قد وعد أعضاء اللجنة التحضيرية بتاريخ 17 يناير 2017م الماضي بتوفير مسرح متحرك يستخدم لأول مرة في الفعاليات بعدن وذلك من قبل الهلال الأحمر الإماراتي، وأوفى بوعده حيث سيتم تسليم المسرح للجنة التنظيمية ممثلة بمؤسس فكرة المهرجان الأستاذة / سحر نعمان شخصياً.