مسؤول حكومي ينفي اية اشتباكات في المطار ويطالب الإعلام بتحري الدقة

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عدن برس/خاص-

نفى مسؤول حكومي في عدن وجود اي اشتباكات في مطار عدن او محيط وداخل مدينة خورمكسر حيث يقع المطار وأكد إن الاوضاع تسير على نحو طبيعي جدا في العاصمة المؤقتة لليمن عدن.

وقال عرفات مدابش الوكيل المساعد لشؤون الصحافة بوزارة الاعلام إن الاوضاع في العاصمة المؤقتة عدن طبيعية للغاية ولا صحة لتناولات الاعلامية التي زعمت وقوع اشتباكات في مدينة خورمكسر او المطار ومحيطه..

وأوضح إن الانتشار الأمني للقوات العسكرية على الطريق البحري ومدرج المطار عبارة عن دوريات اعتيادية تقوم بواجبها الامني في تأمين المدينة التي يحاول الانقلابيون بشتى الوسائل محاربتها عبر الإشاعات او الاخبار الكاذبة.

وقال مدابش "عدن في هذه اللحظات تشهد وضعا امنيا مستقرا وتنعم بهدوء تام وماضية على طريق الآمن والآمان و الاستقرار .. ولا يوجد ما يستدعي للقلق".

وأكد قائلا "إذ وجدت بعض المشاكل فإنها على طريق الحل والمعالجة الكاملة.

ودعا الوكيل المساعد لشؤون الصحافة بوزارة الاعلام وسائل الإعلام الإلتزام بالمهنية والموضوعية وتحري الدقة كما نطالبهم بالعودة الى الاجهزة الامنية المختصة او وزارة الاعلام لتبيان حقائق الامور