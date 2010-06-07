ذمار:سيارات تطوف بتوابيت جثث الحوثيين بعضهم قادة قتلوا بالمخا

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قوات مدربة إماراتياً تتولى تأمين ميناء بئر علي بشبوة

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عدن برس الأحد, 12 شباط/فبراير 2017

عدن برس / خاص -
تولت الدفعة الأولى من قوات خفر السواحل اليمنية مهام حماية وتأمين ميناء بئر علي على ساحل البحر العربي بمحافظة شبوة، وكان في استقبال الدفعة الجديدة عدد من المسؤولين المحليين في مديرية رضوم بشبوة.


وجاء تولي القوة العسكرية مهامها بعد استكمال تدريباتها وإتمام جاهزيتها في محافظة حضرموت بإشراف قوات دول التحالف العربي ممثلة بدولة الإمارات العربية.


كما يأتي ذلك في إطار تحركات الحكومة الشرعية المدعومة من دول قوات التحالف العربي، للحد من أنشطة الجماعات الإرهابية والمهربين.

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