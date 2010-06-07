مهاجرون في بريطانيا وشيكاغو يعيدون النور لمعهد المكفوفين

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عدن برس / نجيب المحبوبي -

عاد النور مجدداً لمعهد النور للمكفوفين الذي كان أفراده يعانون كثيراً من مشكلة نقل الطلاب المكفوفين

من منازلهم إلى المعهد وذلك بعد تقديم الجالية اليمنية في بريطانيا وشيكاغو الأمريكية ومؤسسة سبأ ببريطانيا حافلة نقل (كوستر) للمعهد.



معهد النور للمكفوفين ظل كثيراً يعاني من مشكلة نقل الطلاب خصوصا بعد عطل الحافلة الكبيرة والذي قدمت مديرة المعهد الأستاذة ماجدة مناشدة لفاعلي الخير من أجل إصلاحها، لكن فاعلي الخير قدموا لهم حافلة جديدة أعادت النور والروح لمعهد النور الذي بالرغم من كل الصعاب يواصل جهوده وأنشطته في تعليم الطلاب المكفوفين من عموم مديريات العاصمة عدن.



وعبر القائمون على المعهد وكافة الطلاب عن سعادتهم وشكرهم الجزيل للجالية اليمنية في بريطانيا وشيكاغو الأمريكية ومؤسسة سبأ على ما بذلوه من جهود والدعم المقدم من قِبلهم، داعيين قيادة محافظة عدن والمختصين للنظر إليهم وتدليل كافة الصعوبات التي تواجههم.



وكان المعهد شهد حفل تسليم الطلاب شهادات الفصل الدراسي الأول والذي حقق فيها جميع الطلاب نتائج عالية.